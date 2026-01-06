ドジャースの大谷翔平投手がスポーツベッティングサイト『BetMGM』の「昨年ギャンブラーの間で最も人気のある選手」に選出された。米メディア『ロサンゼルス・タイムズ』が報じた。これは全スポーツを対象としたもので、最も多く賭けられた競技はNFL、個人選手では二刀流スターの大谷がトップとなった。2位はスーパーボウル王者イーグルスのセイクワン・バークリーだ