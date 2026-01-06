浜松市天竜区で年末から年始にかけて親子のサルにかみつかれるなどして11人がけがをした問題で、5日朝、麻酔銃により子ザルが捕獲されたことが分かりました。浜松市によりますと、12月31日から4日までに、浜松市天竜区の上野地区と両島地区で、親子のサル2匹が住民の足などをかんだり引っかいたりするなどして計11人がけがをしたということです。サルは、家から出たところや洗濯物を干している住民を背後から襲うなどしていました