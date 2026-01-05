いつまでに結婚するとスムーズか。結婚相談所ナレソメ予備校塾長の勝倉千尋さんは「35歳以上の婚活は、結婚できる可能性も低く、長引いて苦労することは、データで証明されている。もしもあなたが35歳を超えていたら、先延ばしにしている暇は1秒たりともない」という――。※本稿は、勝倉千尋『1年で決める！ アラサー女の婚活戦略マニュアル』（実業之日本社）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／kyonntra※写真はイ