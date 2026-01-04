ファミリーマートのアパレル事業が急成長している。今期(2月期)の売上は昨年比150％の200億円規模に達する見込みで、年間300億円を十分狙える段階にあるとする。世界的デザイナーの落合宏理氏との協業によりトレンドセッター層を取り込み、裾野も着実に広がっている。細見研介社長は「当社独自のPBとして育ち始めている手応えを感じている」と話す。売場づくりは最適な形を模索中だ。中食中心の売場運営から新しいカテゴリの意義や