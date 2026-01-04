従来の健康保険証の有効期限が2025年12月1日で終了し、マイナンバーカードと一体化した「マイナ保険証」へと移行した。これに伴い、12月2日以降は本人確認書類としても利用できなくなると、さまざまな企業や自治体が発表している。こうした動きはコンビニ各社でも広がっている。以前は酒類・たばこを購入する際、健康保険証を年齢確認証明書として提示できたが、セブン-イレブンとファミリマート、ローソンでも12月1日から利用でき