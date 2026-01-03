街に棲むハトは少なからぬ人にとって愛らしい存在である一方で、ハトの排泄物によって引き起こされるいわゆる「フン害」は単に景観を損ねるだけでなく建造物の腐食劣化を招いたり、生活環境の汚染を引き起こしたり、さらにはアレルギー・感染症といった健康被害の原因になることさえあります。カールスルーエ工科大学の修士課程でコンピューター科学を専攻するMax Nagy氏も自宅のベランダに飛来するハトに悩まされていた一人でした