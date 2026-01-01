爆発と火災を受け、警戒態勢を取る警察の車両＝1日、スイス南部クランモンタナ（ゲッティ＝共同）【ジュネーブ共同】スキーリゾートとして知られるスイス南部バレー州クランモンタナのバーで1日未明、爆発と火災が起き、地元警察によると、数十人が死亡し、約100人が負傷した。死者には外国人も含まれており、負傷者の大半は重傷だという。ロイター通信によると警察当局はバレー州と接するイタリアの外務省に、犠牲者数は約40人