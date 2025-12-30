¿Íµ¤¥³¥¹¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤¨¤Ê¤³¤¬30Æü¡¢ÆüËÜºÇÂç¤ÎÆ±¿Í»ïÂ¨Çä²ñ¡Ö¥³¥ß¥Ã¥¯¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¡Ê¥³¥ß¥±¡Ë107¡×¤Ë»²²Ã¡£6Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¥³¥¹¥×¥ì»£±Æ¥Ö¡¼¥¹¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡£Âç¿Íµ¤¥Þ¥ó¥¬¡Ö2.5¼¡¸µ¤ÎÍ¶ÏÇ¡Ê¥ê¥ê¥µ¡Ë¡×¤ÎÅÐ¾ì¥­¥ã¥é¡Ö753¡Ê¥¤¥³¥é¡Ë¡×¤Î¥³¥¹¥×¥ì¤Ë¿È¤òÊñ¤ß¥Õ¥¡¥ó¤Ø¾Ð´é¡£²°³°¤Î»£±Æ¥Ö¡¼¥¹¤Ë¤Ï¡¢¤¨¤Ê¤³¤Î»Ñ¤ò°ìÌÜ¸«¤è¤¦¤ÈÂçÀª¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬µÍ¤á¤«¤±¤¿¡£¥³¥ß¥±¤ÏÅìµþ¥Ó¥Ã¥°¥µ¥¤¥È¤Ç¡¢31Æü¤Þ¤Ç2Æü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£