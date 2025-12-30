29日、中国人民解放軍東部戦区が作戦名「正義使命−2025」と名付けた台湾包囲訓練に入ったと発表した。30日には台湾周辺で射撃訓練を実施するとし、5カ所の空・海域座標を公開しながら船舶と航空機の進入を禁止した。台湾総統府は国際規範を無視して軍事的に脅かす行為を強く非難した。中国人民解放軍東部戦区の施毅報道官はこの日、「29日から東部戦区が海軍と空軍を動員して台湾周辺海域と空中で戦闘準備と警戒巡察をする」とし