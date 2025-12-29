アイドルグループ・ももいろクローバーZが東京・日本武道館で大みそかに開催する『第9回 ももいろ歌合戦』より、第3弾出場者が発表された。同イベントは、午後1時から午後7時頃までの約6時間にわたり「ABEMA」で全編無料生放送する。【画像】『第9回ももいろ歌合戦』曲順・組分け解禁第3弾出場者として、超ときめき◇宣伝部（◇＝ハート）とT.M.Revolutionの出場が決定した。また、当日の曲順と組分けを発表。今年初出場となる