かかか、可愛いぃぃぃーーー♡【ファミマ】パケ買い必至ッ！！「キャラクターグミ」ftn-fashion trend news-

ファミリーマートの「ぷにキャラグミ」パケ買いしたくなる可愛さ

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • ファミリーマートの店頭で並んでいるグミを紹介している
  • ちいかわ」に登場するハチワレの姿が、パッケージに大きく描かれたグミ
  • 「のぞいて発見!!たまごっちグミ」は、懐かしい気分に浸れそうだという
記事を読む

