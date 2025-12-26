大阪府知事の吉村洋文氏が２６日、関西テレビ「ｎｅｗｓランナー」に出演した。番組はこの日、「ｎｅｗｓランナー２０２５?新事実?ＳＰ」と題し、兵庫・豊岡市の凶暴サル、審議入りさえしなかった議員定数削減法案や消費税減税、米中に比べ圧倒的に少ない基礎研究費予算などについて吉村氏を招いて検証した。エサがある限りクマは冬眠しないと聞いた吉村氏は「大阪って『大都市だからクマっていないでしょ』って思われるんで