ミタチ産業は２５日の取引終了後、２６年５月期第２四半期累計（６～１１月）の連結決算を発表した。売上高が５８３億４８００万円（前年同期比４６．２％増）、営業利益が１５億７３００万円（同６６．１％増）だった。国内で自動車部品メーカー向けの半導体の販売が増え、全体の業績を押し上げた。売上高は自動車分野が約７８％を占めている。海外はアセアンでのＯＡ機器向けＥＭＳなどの受注が堅調に推移し