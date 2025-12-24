パーソナライズの先に落とし穴も Glossy & Modern Retail編集長と再考する、 AI 時代のブランド接点
記事のポイント AIによる過度なパーソナライズは利便性を高める一方で、新しいブランドや商品との偶発的な出会いを奪うリスクもはらんでいると指摘した。 AIが生成したペルソナを活用することで、ターゲティング精度と意思決定速度が向上し、マーケティング施策の設計が大幅に効率化されている。 検索行動の変化により、SEOに代わってGEOが重要性を増し、対策が不十分なブランドは財務面での影響を受けかねない局面に入った。時代の移り変わりや消費者の動向にことさら敏感なファッションやビューティーの世界、そして顧客と直に接する小売業界は、今まさにAIがもたらした変化の最前線に立っている。あらゆる領域を急速に変えつつあるAIは、商品やサービスと新たな出会いにも大きな影響を与えているようだ。12月2日に開催された「DIGIDAY BRAND LEADERS 2025」にビデオ出演した米Glossy & Modern Retail編集長ジル・マノフは、「AIが変えるブランド接点」をクローズアップ。ほかの業界にも参考となる、ファッション、ビューティー、小売業者におけるAI時代の最新ブランド戦略を3つの視点から紹介した。
◆ ◆ ◆