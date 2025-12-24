ËÌÄ«Á¯¤ÏÇòÆ¬»³¡Ê¥Ú¥¯¥È¥¥¥µ¥ó¡Ë¶á¹Ù¤Î»°ÃÓÊ¥¡Ê¥µ¥à¥¸¥è¥ó¡Ë´Ñ¸÷ÃÏ¶è¤Ç¡¢¥Û¥Æ¥ë5Åï¤òÆ±»þ¤Ë´°À®¤µ¤»¡¢¶âÀµ²¸Áí½ñµ­¤¬½ÐÀÊ¤·¤ÆÀ¹Âç¤Ê½×¹©¼°¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£¿·Àß¤µ¤ì¤¿5Åï¤Î¥Û¥Æ¥ë¤ÎµÒ¼¼¿ô¤Ï¹ç·×¤Ç2000¼¼¤òÄ¶¤¨¤ë¤È¤µ¤ì¡¢»°ÃÓÊ¥»Ô¤ò¡ÖËÌÄ«Á¯¤òÂåÉ½¤¹¤ë´Ñ¸÷ÅÔ»Ô¡×¤Ë°éÀ®¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¶âÀµ²¸»á¤Î°Õ¸þ¤¬²þ¤á¤Æ¼¨¤µ¤ì¤¿¡£Ä«Á¯Ãæ±ûÄÌ¿®¤Ï23Æü¡¢20¡Á21Æü¤Î2Æü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ê»°ÃÓÊ¥»Ô¤Ç¶áÂåÅª¤Ê¥Û¥Æ¥ë5Åï¤Î½×¹©¼°¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¤ÈÊó¤¸¤¿¡£¶âÀµ²¸»á¤Ï½éÆü¤Î¼°