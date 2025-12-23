ミッキー&ミニーがひな祭りをお祝いする入浴料「ひなぼーる」が数量限定で新登場♪バスボールを溶かすと、ミッキーマウスとミニーマウスが "おだいりさま" と "おひなさま" に扮したマスコットが出てきます！☆可愛いマスコットが楽しめる「ひなぼーる」をチェック！（写真6点）＞＞＞全国の「アカチャンホンポ」と公式オンラインショップにて無添加バスボール「& HUG time」シリーズ新作として、「ひなぼーる」が新登場