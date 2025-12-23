【ミッキー＆ミニー】ひな祭り入浴料「ひなぼーる」登場！ お風呂で「桃の節句」をお祝い♪
ミッキー&ミニーがひな祭りをお祝いする入浴料「ひなぼーる」が数量限定で新登場♪ バスボールを溶かすと、ミッキーマウスとミニーマウスが "おだいりさま" と "おひなさま" に扮したマスコットが出てきます！
☆可愛いマスコットが楽しめる「ひなぼーる」をチェック！（写真6点）＞＞＞
全国の「アカチャンホンポ」と公式オンラインショップにて無添加バスボール「& HUG time」シリーズ新作として、「ひなぼーる」が新登場。2025年12月27日（土）より数量限定でお取り扱いされる。
日本の五節句の中でも3月3日は「桃の節句」、5月5日は「端午の節句」と呼ばれ、それぞれ「ひな祭り」「こどもの日」として祝われており、親しみを感じる方も多いのでは。
ご紹介する「ひなぼーる」は、 "お子さまの節句" をお祝いする入浴料として企画開発された、アカチャンホンポ限定の入浴料だ。
お湯に溶かすと優しい白濁色に変化し、バスボールの中から "おだいりさま・おひなさま" に扮したミッキーとミニーのマスコットがそれぞれ1つ出て来る。
ひな祭り気分を味わえるマスコット専用の耐水台紙を使って、浴室内に飾ることも可能。さらに、ミッキーとミニーをセットで並べることでひな祭りらしい華やかな雰囲気をお楽しみいただける。
ちなみに、本アイテムから出てくるマスコットは、お子さまの誤飲を防ぐため苦味を感じる成分を配合している。
小さい部品があり、誤飲・誤食の危険があるため、3歳未満のお子様の手の届く場所には絶対に置かないように気をつけよう。
また、本入浴剤成分は香料／合成着色料／防腐剤／界面活性剤／酸化防止剤を使用しない、『5つの無添加処方』で、敏感肌の方やお子さまにも使いやすい設計。やさしい使用感にこだわった「& HUG time」シリーズで、ミッキーとミニーと一緒にバスタイムとお節句を楽しんでね。
（C）Disney
