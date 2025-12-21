なぜアンガーマネジメントは重要なのか。脳科学者の澤口俊之さんは「怒りは身体と脳の老化を早めるだけでなく、心臓発作や脳卒中の発症リスクも高めるという研究結果がある。つまり、怒りをコントロールできるかどうかは命に関わるということだ」という――。※本稿は、澤口俊之『脳科学で知る！ 世界一わかりやすい「怒り」の教科書』（ハーパーコリンズ・ジャパン）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／koumaru※写真