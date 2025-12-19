28日に中山芝2500メートルで決戦中央競馬の一年の総決算、G1・有馬記念が28日に中山芝2500メートルで行われる。指定席の一般抽選申し込みは18日に締め切られ、17日にJRAが発表した抽選倍率が驚異の“オッズ”に。ファンからは悲鳴が上がっている。有馬記念当日の中山競馬場は、指定席または入場券をインターネットで購入した人が入場可能。競馬場での当日入場券の発売は行わない。18日午後1時には一般抽選申し込みが締め切ら