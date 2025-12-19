28日に中山芝2500メートルで決戦

中央競馬の一年の総決算、G1・有馬記念が28日に中山芝2500メートルで行われる。指定席の一般抽選申し込みは18日に締め切られ、17日にJRAが発表した抽選倍率が驚異の“オッズ”に。ファンからは悲鳴が上がっている。

有馬記念当日の中山競馬場は、指定席または入場券をインターネットで購入した人が入場可能。競馬場での当日入場券の発売は行わない。

18日午後1時には一般抽選申し込みが締め切られた。JRAは17日昼頃に座種ごとの倍率の途中経過を公式サイトに掲載。軒並み高倍率が並び、最も倍率が高いボックスシートは461.7倍、他にもB-Seatが81.4倍となり、最も低いDブロック1階ですら18.3倍となっていた。

19日は当落発表。プラチナチケット化にX上の競馬ファンからも悲鳴が続出した。

「これは厳しい戦いだ」

「一般抽選ボックスシート461倍ってw」

「指定席が三連単みたいなオッズだな…(笑)」

「当たったら当たったで、そこで運使い果たしそう」

「有馬記念はロイヤルファミリー効果で指定席の倍率エグいねー」

今年の有馬記念にはファン投票1位のレガレイラ（牝4、木村）や宝塚記念を制したメイショウタバル（牡4、石橋）、皐月賞馬ミュージアムマイル（牡3、高柳大）、ダービー馬ダノンデサイル（牡4、安田）など豪華メンバーが集う。



