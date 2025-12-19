ニデックは１９日、永守重信グローバルグループ代表（８１）が取締役を辞任し、非常勤の名誉会長に就くと発表した。ニデックによると、本人の意向により、１９日付で辞任した。ニデックでは今春以降、グループ内で不適切な会計処理が相次いで発覚しており、東京証券取引所は内部管理体制の改善を求める「特別注意銘柄」に指定していた。