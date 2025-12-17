シンプルだから作りやすいクッキーの黄金比率バター80g砂糖80g卵1個薄力粉250gカリッと、しっかりとした歯ざわりが心地よい型抜きクッキー。いろいろな形が並ぶかわいらしさに、思わず人に贈りたくなること必至です。クッキー材料(作りやすい分量※・約5cm大の型約50枚分)バター80g砂糖80g卵1個薄力粉250g※生地は冷凍で4週間ほど保存可能。型で抜いて、バットに並べ、冷凍室で凍らせてから冷凍用保存袋に移す。焼くときは作り方6