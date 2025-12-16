長野・松本市で突然姿を消したのは、小学生が大切に育てていたネギ。収穫直前で何者かに盗まれたというのです。小学校教員：（児童は）「ネギ泥棒にやられたんだ」と大騒ぎでした。栽培していたのは地元の特産「松本一本ねぎ」180本。授業の一環として児童たちが育てていましたが、9月ごろから数が減り始め、11月17日には半分以上のネギがなくなったといいます。これまでに姿を消したのは約100本に。これを受け、学校は収穫祭で予