格闘技イベント「BreakingDown18」（ブレイキングダウン＝BD）に出場予定だった「北海道喧嘩自慢」やるべしたら竜が、2025年12月15日に自身のXを更新し、くも膜下出血により脳内に出血が確認されたことを報告した。「くも膜下出血で脳内に出血が発見されて、状態は良くないです」 竜は14日に行われた「BreakingDown18」に出場を予定していた。ところが、13日の前日会見で対戦相手の「千葉喧嘩自慢」江口響と対面した際に、不意打ち