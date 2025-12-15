ソフトバンクグループがウリ気配で急反落スタート、ここ荒い値動きで前週末は反発したものの、きょうは改めて売りの勢いが強まった。前週末の米国株市場ではハイテク株比率の高いナスダック総合株価指数が４００ポイント近い大幅安となり、半導体銘柄で構成されるフィラデルフィア半導体株指数（ＳＯＸ指数）は５％あまりの急落となった。引き続きＡＩ関連株に対するバブル警戒論が取り沙汰されるなか、半導体設計大