物価が上がり、日々の買い物で出費を抑えたいという考えが、以前より強まっている。こうした中で、100円ショップとリユースショップの利用が広がり、生活の中での役割が大きくなっている。必要なものを手頃な価格でそろえやすく、お店に入りやすい点が幅広い層の利用につながっている。節約を意識する行動が定着しつつあり、各社の売上が伸びていることから、この流れは一時的なものではなく、実際の暮らしの中に今後も根付くかも