韓国で新婚夫婦の数が2年連続で100万組を下回った。また、共働きの増加で家計事情は改善したものの、急騰する住宅価格の影響で、依然として半数以上が「マイホーム取得」の夢を実現できていないことがわかった。【写真】旦那は人気スター！韓国で「美しすぎる日本人妻」がブームに国家データ処（旧・統計庁）が12月12日に発表した「2024年新婚夫婦統計結果」によると、韓国国内における昨年の新婚夫婦は95万2000組で、前年より2万2