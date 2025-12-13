※本記事は、女性医療クリニックLUNA関口由紀による執筆記事です。月経（生理）中の性行為は、基本的には、あまり危険ではありません。なぜかを説明する前に、まずは月経（生理）がなぜ起こるかを説明しましょう。【関連記事】生理前・生理中の痒みと更年期との関係性〜原因と対処法を部位別にご紹介〜月経（生理）は、卵巣からの排卵後に、妊娠の準備のために子宮内で厚くなった子宮内膜が、妊娠が成立しなかった場合に剥がれ落