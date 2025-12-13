ドジャースは12日（日本時間13日）、メッツからFAとなっていたエドウィン・ディアス投手と正式契約。3年総額6900万ドル（約107億円）で、背番号は「3」に決定した。今季は62試合に登板し、66回1／3を投げて6勝3敗28セーブ、防御率1.63、98奪三振の好成績。被弾はわずか4本で、ナ・リーグの最優秀救援投手賞（トレバー・ホフマン賞）に輝いた。米データサイト『fangraphs』が予想した来季の成績は…