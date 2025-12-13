ドジャースは12日（日本時間13日）、メッツからFAとなっていたエドウィン・ディアス投手と正式契約。3年総額6900万ドル（約107億円）で、背番号は「3」に決定した。

今季は62試合に登板し、66回1／3を投げて6勝3敗28セーブ、防御率1.63、98奪三振の好成績。被弾はわずか4本で、ナ・リーグの最優秀救援投手賞（トレバー・ホフマン賞）に輝いた。米データサイト『fangraphs』が予想した来季の成績は……。

■隔年で数字低下も……

現在32歳のディアスは、（全休した2023年を抜かした）メジャー9シーズンで通算520試合にリリーフ登板。28勝36敗、253セーブ、防御率2.82と優れた成績を残した。

『fangraphs』の成績予測システム「Steamer（スチーマー）」は、来季のディアスを66登板で4勝3敗36セーブ、防御率3.02と算出。66イニングで91奪三振を記録すると予想した。球界屈指の守護神と呼ばれる投手にしては、ややインパクトに欠ける防御率ではあるものの、開幕前の故障で全休した2023年を除くと毎年安定した稼働を見せており、来季も大崩れはしないと思われる。

一方で、ディアスの成績には一定の法則があり、防御率が2017年マリナーズ時代の3.27を皮切りに「1.96→5.59→1.75→3.45→1.31→3.52→1.63」と隔年ごとに上下。空振り率や制球力がやや悪化し、セーブ失敗回数（ブロウンセーブ）も同様に推移している。23年は登板していないため、単なる偶然の可能性も捨てきれないが、来季は“やや不調に終わる年”にあたる。3連覇をかけた王者に加わる新守護神は、期待通りのパフォーマンスを見せられるか。