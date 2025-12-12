アメリカの有力誌タイムは11日、「パーソン・オブ・ザ・イヤー＝今年の人」を発表し、AI関連企業のトップら「AIの設計者」が選ばれました。タイム誌は11日、毎年恒例の「今年の人」にAI関連企業のトップら「AIの設計者」を選出しました。具体的には、半導体大手エヌビディアのジェンスン・フアンCEOやオープンAIのサム・アルトマンCEO、実業家のイーロン・マスク氏らを挙げています。また、AI関連事業に巨額の投資をしたソフトバン