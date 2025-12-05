“Quality Wear”ブランドとして人気を集めるBAMBI WATER（バンビウォーター）のスタイルナイトブラが、「楽天年間ランキング2025」のインナー・下着・ナイトウェアジャンルで3年連続の年間1位を獲得しました。さらにアパレル商品全体では年間2位、楽天市場全商品の総合ランキングでも25位にランクイン。多くのユーザーに選ばれ続ける理由には、着け心地と美しいシルエットを両立しています♡