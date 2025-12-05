“Quality Wear”ブランドとして人気を集めるBAMBI WATER（バンビウォーター）のスタイルナイトブラが、「楽天年間ランキング2025」のインナー・下着・ナイトウェアジャンルで3年連続の年間1位を獲得しました。さらにアパレル商品全体では年間2位、楽天市場全商品の総合ランキングでも25位にランクイン。多くのユーザーに選ばれ続ける理由には、着け心地と美しいシルエットを両立しています♡

3年連続1位！BAMBI WATERブラの実力



『BAMBI WATERスタイルナイトブラ』は、外出時にも使える高いホールド力と、柔らかく上質な着け心地を兼ね備えた人気アイテム。

価格は手に取りやすい設定で、脇高加工によりバストの横流れを防ぎ、特殊加工のリフトパッドが美しいラインをキープします。

2023年から3年連続でインナー・下着・ナイトウェアジャンル年間1位を受賞し、その実力が多くの支持を集めています。

BAMBI WATERの人気ブラが楽天年間ランキング1位獲得！実力派ナイトブラ

豊富な機能ウェアが続々ランクイン



同ランキングでは、ダイエット・健康ジャンルで『プロテインシェイク』が年間3位を獲得。

低糖質・低脂質・低カロリーで人工甘味料不使用ながら、Wプロテインと美容成分を配合し、美味しく続けられると人気です。

スタイルナイトブラシームレス

BAMBI WATER ブラ イン サラキャミソール

また、『スタイルナイトブラシームレス』や特許取得(*1)のCOMBINE製法を採用した『ブラ イン サラキャミソール』も入賞し、幅広いカテゴリーで評価されています。

*1. 特許第7671531号

“Quality Wear”として選ばれる理由

BAMBI WATERは、シリーズ累計400万個を突破し、楽天ショップ・オブ・ザ・イヤーを2年連続(*1)受賞するなど実績も豊富。

「優しさに包まれる着心地」「ボディラインを美しく魅せる機能性」「毎日をセンスアップするデザイン性」の三拍子を叶えたウェアは、働く女性やママたちからも高く支持されています。

日常を心地よくアップデートしたい方にぴったりのブランドです。

*1. 2022年～2023年

毎日の“心地よさ”を叶えるBAMBI WATERの魅力



BAMBI WATERのスタイルナイトブラをはじめとした機能ウェアは、実力派として多くの女性に愛され続けています。

美しいシルエットを作りながら、1日中快適に過ごせる使用感は、忙しい日々を支えてくれる心強い存在♡楽天年間ランキングでの受賞は、その品質と満足度の高さの証です。

自分の身体に優しい選択をしたい方に、ぜひチェックしてほしいブランドです。