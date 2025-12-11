Images: Reddit / r/teslamotors イーロン・マスク氏自慢の二足歩行人型ロボットOptimus（オプティマス）。Tesla（テスラ）公式が新たな動画を公開するたびに、どこかの展示会に姿を現すたびに大きな話題になります。先日、Optimusが登場したのは、フロリダで開催された国際アート展示会「Future of Autonomy Visualized」。ここで撮影されたOptimusの動画も相変わらずバズっています。Optim