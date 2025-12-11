31日に井岡VSオルドスゴイティボクシングのWBAバンタム級9位・井岡一翔（志成）が31日に、東京都の大田区総合体育館で同級11位マイケル・オルドスゴイティ（ベネズエラ）と同級挑戦者決定戦10回戦を行う。井岡が所属する志成ジムは10日、同興行に井岡のファイトマネーから15歳以下の子ども50組100人（子どもと保護者）を招待することを発表した。元世界4階級制覇王者の井岡は31日にバンタム級転向初戦を迎える。オルドスゴイテ