愛知県に地盤を置く小売りのアオキスーパーは、核融合発電の実用化を進めるスタートアップ・Helical Fusion（ヘリカルフュージョン）と、核融合発電でつくる電力の購入契約を結んだ。日本で購入契約が結ばれるのは初めてとなる。核融合発電は次世代のクリーンエネルギーと期待され、世界各国で実用化に向けた動きが続いている。【こちらも】食品スーパーを牽引するライフの、注目したい施策契約はヘリカルフュージョンが核融合