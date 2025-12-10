お笑いコンビ・スピードワゴンの小沢一敬（52）が芸能活動を自粛してから来月で約2年が経過する。小沢の自粛は、‘23年12月に『週刊文春』が報じた松本人志（62）の性的行為強要疑惑がきっかけだった。一連の報道のなかで、小沢は松本が主催する飲み会に女性たちを集めてホテルに呼ぶ“アテンド役”だったと報じられた。「当初、所属事務所は『小沢の行動には何ら恥じる点がない』とのコメントを出していましたが、その後に世間か