これは数年前のお話です。私（ルミ、40代）は夫（スグル、40代）と娘（ラン）との3人暮らし。娘は、男性アイドルグループNにはまっています。最初は動画サイトでNの動画を楽しんでいるだけの娘でしたが、少しずつCDを買ったり、Nのグッズが欲しいと言ってきたりしています。今のところ娘はお小遣いの範囲で推し活を楽しんでいるようですが、ライブや推しグッズの購入頻度によってはお小遣いでは足りなくなりそうです。高校生になっ