＜年末調整で大ピンチ！＞イマドキJKのバイト事情。推し活で「お金が足りな〜いッ！」【前編まんが】
これは数年前のお話です。私（ルミ、40代）は夫（スグル、40代）と娘（ラン）との3人暮らし。娘は、男性アイドルグループNにはまっています。最初は動画サイトでNの動画を楽しんでいるだけの娘でしたが、少しずつCDを買ったり、Nのグッズが欲しいと言ってきたりしています。今のところ娘はお小遣いの範囲で推し活を楽しんでいるようですが、ライブや推しグッズの購入頻度によってはお小遣いでは足りなくなりそうです。
高校生になった娘は友だち（サチ）の影響で男性アイドルグループNにはまりました。私も若い頃はアイドルにはまったので、娘がアイドルグループのファンになるのは反対していません。ただ、お金を稼いでいないなかでの推し活には、節度をもってほしいと思っています。
娘が推し活のためにバイトすると言い出しました。お小遣いは渡しているのですが、普段の付き合いでなくなってしまうそうです。娘の高校ではバイトを禁止にしていないので、友だちにもバイトをしている子が結構いるとのこと。
高校生の娘が男性アイドルグループNに夢中になり、CDやライブ代のためにバイトをしたいと言い出しました。
最初は勉強への影響が心配でしたが、夫の「社会勉強にもなる」「勉強に支障が出たらバイトを辞めさせればいい」という言葉に納得し、条件付きで娘のバイトを許可することにしました。
娘は自分でファミレスのバイトを見つけ、嬉しそうに働く準備をはじめています。私は少し不安を感じつつも、娘にとって成長の機会だと思い、見守ることにしました。
原案・ママスタ 脚本・rollingdell 編集・石井弥沙
