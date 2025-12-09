【米国株式市場】ニューヨーク市場 NYダウ：47,739.32 ▼215.67（12/8）NASDAQ：23,545.90 ▼32.22（12/8） 1.概況 米国市場は主要3指数が揃って反落となりました。最高値圏にある中で、FOMC（米連邦公開市場委員会）を前に持ち高調整の売りが出ました。ダウ平均は16ドル高の47,971ドルと小幅高で取引を開始しました。しかしながら、その後すぐに下落に転じ、その後は下げ幅を拡大する展開となりました