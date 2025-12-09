NYダウ： 47,739.32 ▼215.67 （12/8）

NASDAQ： 23,545.90 ▼32.22 （12/8）

1.概況

米国市場は主要3指数が揃って反落となりました。最高値圏にある中で、FOMC（米連邦公開市場委員会）を前に持ち高調整の売りが出ました。



ダウ平均は16ドル高の47,971ドルと小幅高で取引を開始しました。しかしながら、その後すぐに下落に転じ、その後は下げ幅を拡大する展開となりました。中頃には、343ドル安の47,611ドルをつけ本日の安値を更新しました。その後は下げ止まるも、安値圏での推移となり、最終的には215ドル安の47,739ドルで反落して取引を終えました。





2.経済指標等

ハイテク株比率の高いナスダック総合株価指数は32ポイント安の23,545ポイント、S＆P500株価指数は23ポイント安の6,846ポイントでともに反落となりました。

主要な経済指標の発表はありませんでした。

3.業種別動向

S＆P500の業種別株価指数では、全11業種のうち情報技術のみ0.9％高となりました。一方で10業種が下落し、コミュニケーション・サービスが1.8％安など、1％以上下落したセクターは計6業種となりました。

4.個別銘柄動向

ダウ平均構成銘柄は30銘柄中10銘柄が上昇しました。ウォルト・ディズニー［DIS］が2.2％高で構成銘柄中の上昇率トップとなりました。ボーイング［BA］も2％台の上昇、そのほかエヌビディア［NVDA］やマイクロソフト［MSFT］が1％台後半の上昇となりました。一方で、20銘柄が下落し、プロクター・アンド・ギャンブル［PG］が3.6％安、ナイキ［NKE］が3.5％安、アムジェン［AMGN］など計3銘柄が2％台の下落となりました。



ダウ平均構成銘柄以外では、マイクロソフトが次世代カスタム半導体の設計を巡り、協議していると伝わったブロードコム［AVGO］が2.8％高となりました。またネットフリックス［NFLX］によるワーナーブラザース・ディスカバリー・インク［WBD］の買収に対し、パラマウント・スカイダンス［PSKY］が敵対的買収により参入することが明らかとなり、ネットフリックスは3.4％安、ワーナーブラザースは4.4％高、パラマウントは9.0％高となりました。

5.為替・金利等

長期金利は、前日比0.03%高い4.16％となりました。9日朝のドル円は155円台後半で推移しています。

VIEW POINT: 今日の視点

米国市場は主要3指数が揃って反落となりました。この流れを受けて、本日の日本市場は売りが優勢のスタートが見込まれます。FOMC（米連邦公開市場委員会）を前に動きづらい展開が予想され、下値は25日移動平均線（50,199円）が目処となると考えられます。日中の材料としては、日銀の植田総裁の英フィナンシャル・タイムズのイベントへの登壇が予定されています。

（マネックス証券 フィナンシャル・インテリジェンス部 山口 慧太）

マネックス証券 フィナンシャル・インテリジェンス部