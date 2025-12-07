【あの人は今こうしている】【写真】「渡鬼」子役の宇野なおみ TOEIC910点＆通訳としても活躍渡邉このみさん（俳優／19歳）◇◇◇2011年公開の映画「八日目の蝉」で井上真央さんの幼少時代を好演、5歳にして「日本アカデミー賞」新人俳優賞を史上最年少で受賞したのが渡邉このみさん。NHKの朝ドラでも子役として注目されたが、今どうしているのか。“天才子役”と呼ばれた渡邉このみさんは、身長155センチの“か