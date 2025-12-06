フラムはナイジェリア代表FWサムエル・チュクウェゼ（26）の買取オプションの行使を検討しているようだ。英『Evening Standard』が報じている。ビジャレアルでプロキャリアをスタートさせ、2023年夏にACミランへ移籍を果たした同選手。しかし、ミランでは思ったような結果を残すことはできず、公式戦通算70試合で8ゴール6アシストと、徐々に序列を落としていった。そんななか、チュクウェゼは今夏の移籍期間最終日にフラムへのレン