作って飾って楽しめる、紙でキリとる名場面「PAPER THEATER」シリーズの最新作は誕生70周年を迎える「ミッフィー」♪とっても可愛いデザイン揃いの新作をチェックしよう。☆可愛らしいミッフィーが楽しめるペーパーシアターをチェック！（写真4点）＞＞＞エンスカイの「PAPER THEATER」シリーズに、誕生70周年を迎え、長年愛されているミッフィーが初登場！ペーパーシアターはレーザーで精密にカットされた色紙や木を重ね合わせ