【ミッフィー】初登場「ペーパーシアター」は両面楽しめる♪ケーキ、ちょうちょ、お家の3種類
作って飾って楽しめる、紙でキリとる名場面「PAPER THEATER」シリーズの最新作は誕生70周年を迎える「ミッフィー」♪ とっても可愛いデザイン揃いの新作をチェックしよう。
☆可愛らしいミッフィーが楽しめるペーパーシアターをチェック！（写真4点）＞＞＞
エンスカイの「PAPER THEATER」シリーズに、誕生70周年を迎え、長年愛されているミッフィーが初登場！
ペーパーシアターはレーザーで精密にカットされた色紙や木を重ね合わせて、キャラクターの名シーンを作り上げるペーパークラフトキット。パーツをカッターナイフで切り離し、接着剤で貼り付けて組み立てるだけで簡単に奥行きの感じられるアートを作ることができる。
今回新たに登場するのは、全部で3種類。
「PT-W22ミッフィーとケーキ」「PT-W23ミッフィーとちょうちょ」では、お誕生日のお祝いをしている様子や、蝶々に囲まれたミッフィーがくまちゃんを抱っこするほのぼのした姿が楽しめるデザイン。
「PT-WL29 ミッフィーとおうち」は、通常サイズの2倍の大きさで、表面はミッフィーと仲間たち、裏面はミッフィーが窓からのぞいており、両面楽しむことができる。
本アイテムは木のぬくもりを感じるウッドスタイルでお部屋のインテリアとしても映え、ミッフィーファンにはたまらない♪ ペーパーシアターが初めての方にもお勧めの一押しだ。
エンスカイ公式通販サイト「エンスカイショップ」および各販売店舗にて、2026年1月よりお取り扱いスタート。
現在予約受け付けを行っているので、ぜひチェックしてみてね。
（C）Mercis bv.
