この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。子育てに関するできごとをもとに、「あるある」や「ほっこり」など多くの反響が寄せられた投稿を紹介します。さまざまな家族模様がかい間見える子育てエピソードをどうぞごらんください。 母が思わず吹き出した“寝かしつけ相手”に6,204いいね まっこDD双子🎀🎀2y🐱＠渋谷LOTUS(@makko_barlotus)さんの投稿です。子どもは思いがけず、おもし