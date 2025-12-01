奈良市議・へずまりゅう氏（34）が1日に自身のX（旧ツイッター）を更新し、街中で大きなショックを受けたエピソードを明かした。へずま氏は「本当に失礼なことが」と切り出すと「街中で小さな男の子を連れたお母さんから声を掛けられたので写真かな？と思い笑顔で応えたら『息子はあなたみたいな人間に育たぬよう教育をしています』と言われ言葉を失いました」と報告。「前ならカメラを回してババア黙れと喧嘩になっていまし