KDDIが2025年11月17日に発表した「auバリューリンク マネ活2」。「auじぶん銀行」との連携が強化されるなど、金融・決済サービスとの連携を強化した料金プランだ(出所:KDDI)ケータイ Watch

auの新しい「マネ活」プラン 金融・決済サービスとの連携強化も

  • KDDIが17日に発表した「auバリューリンクマネ活2」について筆者が綴った
  • auじぶん銀行」などを用いて通信料金を支払ったり、決済したりするプラン
  • メインの銀行やクレジットカードを変えるだけで、割引が利くという
