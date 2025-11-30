【ワシントン＝阿部真司】米紙ニューヨーク・タイムズは２９日、ロシアによるウクライナ侵略の終結に向け、米国主導で作成された最新の和平案を協議するため、米国とウクライナの代表団が３０日に米南部フロリダ州で会合を開くと報じた。トランプ米政権は今週、スティーブン・ウィトコフ中東担当特使をロシアに派遣する方針だ。米国が仲介する和平交渉に進展があるかどうか注目される。会合には米側からウィトコフ氏のほか、ル