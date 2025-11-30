ドローン攻撃を受けた建物で捜索活動を行う救急隊＝29日、ウクライナ首都キーウ/Efrem Lukatsky/AP（CNN）ロシアがウクライナに対し、過去1カ月で最大規模の空爆を実施し、少なくとも3人が死亡した。ウクライナのゼレンスキー大統領が29日に明らかにした。ウクライナ代表団は和平協議をめぐり、米国を訪問する。米国のトランプ大統領が提示したロシアとウクライナとの「和平案」が当初ロシア寄りの内容だったとしてウクライナに懸